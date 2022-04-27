聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，無懼市場對於智慧型手機的雜音不斷，聯發科第二季預期三個營收類別均會維持成長，單季營收約成長3%至10%，換言之，聯發科第二季營收將持續挑戰新高；另外，聯發科也持續維持今年全年和未來三年中長期營運目標不變。

展望第二季，聯發科預估，以美金對台幣匯率1比28.5計算，預估第二季營收將在1470億至1570億之間，與前一季相比，約成長3%至 10%，與去年相比，約成長17%至25%。營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為24%±2%。

蔡力行表示，聯發科第二季預期三個營收類別，包括手機、智慧裝置平台、電源管理晶片(PMIC)，皆將較第一季成長，其中手機的成長率最高，主要是受惠旗艦及高階的天璣9000、8100及8000晶片放量。此外，穩健的4G需求及WiFi業務亦支持營收成長。

不僅如此，聯發科也持續維持今年營收成長20%、毛利率48%至50%，以及三年營收年均複合成長率達中雙位、15%目標邁進，也就是說，全年和三年中長期營運目標仍維持不變。