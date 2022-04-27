太空人2017年的作弊案遭受聯盟空前的重罰（500萬美元），紐約洋基的偷暗號細節也即將在本周曝光。大聯盟調查指出洋基從2015年開始使用重播影像室來解析敵隊投捕暗號，遭到聯盟處以10萬美元罰款。不過洋基的偷暗號情節遠比太空人輕微，並且在2017年9月大聯盟加強取締的時候就收手了。

美媒SNY記者取得即將公開解密的信件內容，這是大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）發給洋基總管的機密信，提到他對洋基、紅襪兩隊互控作弊的調查。洋基透過電視轉播進行暗號解密，關鍵是他們沒有違規私設攝影鏡頭，也未借助自家電視網YES Network，也沒有以違規手法傳遞給場上打者。

前洋基球員「鐵爺」塔謝拉（Mark Teixeira）對《紐約郵報》說明過洋基偷暗號的方法：教練團從轉播室看對方暗號，破解之後告訴球員，等他上到二壘再傳遞給打者。這個方法效果不彰，只有極少數球員精通此道（例如A-Rod），並且任何腦袋正常的捕手都知道要提防二壘跑者。

相較之下，太空人是私自錄影、專人破解、即時傳遞（敲打垃圾桶），同時使用電子儀器，這才為聯盟所不容。雖然洋基偷暗號情節輕微，球團仍不滿信件遭到解密（該案件的被告是太空人與紅襪），向法院上訴但遭駁回。