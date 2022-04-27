「人民至上，生命至上。」汪文斌強調，中國政府始終高度重視海外中國公民和機構安全，襲擊事件發

中國外交部發言人汪文斌27日主持例行記者會。針對昨巴基斯坦卡拉奇孔子學院班車遭遇恐怖襲擊，中巴雙方強烈譴責一事。汪文斌表示，再次對中巴兩國遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。這是一起蓄意預謀、針對中國公民的自殺式恐怖襲擊事件，恐怖分子目標直接指向教師這一人類文明的傳承者和文化交流的促進者，性質十分惡劣，行徑令人髮指。中方對此表示強烈譴責和極大憤慨。

「人民至上，生命至上。」汪文斌強調，中國政府始終高度重視海外中國公民和機構安全，襲擊事件發生後，中國外交部和駐巴使領館按照大陸國務委員兼外長王毅要求，第一時間啟動應急機制，派員趕赴現場處置。中國外交部負責人和駐巴使領館負責人多管道要求巴方全力做好救治和善後工作，立即徹查此事，緝拿凶手，並依法嚴懲。同時採取更有力措施，全力保障在巴中國公民和機構安全，絕不讓此類事件再次發生。駐巴使領館提醒中國在巴機構和人員強化安全防範意識，提高安保等級，確保自身安全。國內各有關部門和地方政府迅速行動，分工協作，做好應急處置工作。

汪文斌表示，中國駐卡拉奇總領事昨天前往醫院看望了受傷的中方教師，傷者目前已得到妥善救治，正在康復之中。巴基斯坦總理夏巴茲於昨天晚上到中國駐巴使館弔唁，強調巴政府正動用所有力量對事件進行深入調查，將不惜一切代價緝拿兇手，對肇事者嚴懲不貸。巴政府承諾將全力配合做好善後工作，並採取進一步措施，加強對在巴中國人員、專案和機構的安保工作，絕不允許任何勢力破壞偉大的中巴友誼與合作。

汪文斌指出，恐怖主義是全人類公敵，中國人的血不會白流。中方堅定支持巴方反恐努力，將同巴方一道全力追凶，讓幕後黑手受到正義嚴懲，付出沉重代價。我們也再次提醒在巴中國公民、企業、項目密切關注當地安全形勢，嚴密防範安全風險。