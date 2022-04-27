移民署長鐘景琨突在辦公室暈倒 送長庚醫院急救意識清楚 16:052022/04/27 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（27）中午1點移民署長鐘景琨在辦公室突感到暈眩，由救護車緊急載往林口長庚就醫，目前意識清楚，是否與疫情有關仍須追蹤。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 移民署宜蘭收容所日前爆發工作人員與大批收容人確診，共251人確診，引發外界關注；今（27）中午1時許，移民署長鐘景琨在移民署辦公室內突感到暈眩後暈倒，由辦公室同仁見狀立刻打電話向119報案，由救護車緊急載往林口長庚就醫，目前意識清楚，是否與工作壓力過勞有關仍須追蹤，目前移民署尚未對外回應。 澎湖校園淪陷 兩兄妹確診澎南國中停課7日 教育部拍板 大學輕症、隔離可返家照護 第8天到校 #移民署長 #鐘景琨 #辦公室 #暈眩 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 化身電話關懷人員協助市民度疫情 盧秀燕視察居家關懷中心 15:132022/04/27 生活 傳高雄暴增逾300例 議會總質詢到一半陳其邁突告假 10:352022/04/27 生活 傳司機確診 ！ 基隆公車處處長證實：快篩陰才可值勤 13:402022/04/27 生活 統測考生27人確診不得應考 將採補救措施 14:102022/04/27 生活 嘉縣＋22 國軍中庄營區再添3人染疫 12:312022/04/27 生活 統測考生被通知確診 教育部：立即不得應試 10:362022/04/27 生活 蘇巧慧、陳超明助理快篩陽性 取消行程改遠距上班 12:512022/04/27 政治 桃園4市議員確診 錄影質詢照領出席、膳食費 14:422022/04/27 政治 提軟封城引議 柯文哲曝確診數增多將不公布足跡、縮小疫調 14:572022/04/27 生活 本土選秀節目《原子少年》爆確診 43名選手與工作人員染疫 14:322022/04/27 娛樂 服務團隊有人確診！立委陳超明自主居家辦公 12:162022/04/27 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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