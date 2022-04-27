移民署宜蘭收容所日前爆發工作人員與大批收容人確診，共251人確診，引發外界關注；今（27）中午1時許，移民署長鐘景琨在移民署辦公室內突感到暈眩後暈倒，由辦公室同仁見狀立刻打電話向119報案，由救護車緊急載往林口長庚就醫，目前意識清楚，是否與工作壓力過勞有關仍須追蹤，目前移民署尚未對外回應。