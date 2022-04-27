彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

疫情飆得又快又猛，中央流行疫情指揮中心27日公布本土個案來到8822例，彰化縣也衝到99人，外縣市感染個案33名、縣內感染43名，調查中個案達23，營區、營業場所、學校、補習班、幼兒園都陸續出現感染。

縣長王惠美表示，校園學童接種已經開始調查，預計5月初就會進入校園接種。27日起取消簡訊實聯制。至於一般民眾關心的家用快篩劑，採實名制，社區藥局和衛生所都買得到，明日起彰化縣有1000萬份、5000萬劑。

王惠美並再次強調，非特殊高風險群之一般民眾，無呼吸道症狀，不必做快篩，有確診個案密切接觸，有呼吸道症狀才需要做，或自主健康管理，才需快篩。

目前彰化縣停課，3所高中5班、3所國中3班、10所國小15班，共實體停課23班，預防性停課1所國小55班全停課，此外還有1所國中、2所幼兒園3班，27日復課有4所國小5班。

至於有家長、民眾要求公布校名足跡，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，第一時間有確診個案，家長都會接到通知，並馬上造冊，衛生局提供快篩試劑紀，並且通知隔離，每位家長都會很清楚，全校師生都互相告知，一切在掌握中，不是這個學校，不會有額外擴散風險，公布校名對防疫並不會有幫忙。

葉彥伯也表示，足跡不是用來獵巫，過去是在沒辦法掌握情況下才公布，今年這波病毒和去年已經不太一樣，出現症狀才是病毒擴散最高，目前相關疫調都在進行，一但確診也都前往家戶等場所消毒，民眾最重要的是做好一般防護，不是去比對足跡戴口罩，確診暴增，公布足跡已意義不大，當前最重要是做好一般防護、打好三劑疫苗、戴好口罩。