台南市安南區郭姓男子為減輕老父的負擔，工作之餘總會前往自家魚塭幫忙。不料，本月初他不幸失足溺斃於魚塭，獨留全職妻子及3名幼女，家中經濟頓失依靠。議長郭信良得知後，27日專程前往郭家致贈慰問金，並請安南區公所及市府社會局多加關懷。

郭信良表示，郭先生是家中獨子，父親長期從事養殖業養活家人，但因年事已高，照顧魚塭已經有點力不從心，孝順的郭先生平日在工廠工作，一有空閒就會到魚塭幫忙，希望減輕老父的負擔，在鄉里間傳為美談。沒想到，造化弄人，本月初郭先生到魚塭幫忙時，卻不幸失足溺斃。

郭信良指出，郭先生的遺霜目前沒有工作，在家全職照顧2歲、5歲及7歲的3名女兒。由於家中經濟支柱意外過世，一時之間不僅需處理喪葬事宜，還要維持生活，家中經濟頓時陷入困境。

郭信良得知此事後，特別代表市議會前往慰問，並致贈5萬元慰問金，除希望提供棉薄之力協助郭家度過眼前的難關，也請安南區公所及社會局多關懷郭家。郭信良還強調，郭家雖然已經申請到特殊境遇家庭的相關扶助，但日後3名幼女的就學也是一大筆開銷，呼籲各界善心人士或社團伸出援手。