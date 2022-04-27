民進黨今提名屏東縣、苗栗縣、雲林縣及台中四縣市長參選人。本報資料照

民進黨中執會通過提名縣市長參選人屏東縣周春米、苗栗縣徐定禎、雲林縣劉建國、台中市蔡其昌；隨後記者會中；周春米喊出盼成為第一任屏東女市長、蔡其昌則強調，會用團結陣容，面對這五五波的挑戰。

民進黨中執會後，舉行縣市長提名「中央執政好成績 地方推薦好人才」記者會；被提名參選屏東縣長的立委周春米表示，感謝立委鍾佳濱、莊瑞雄兩位對手，屏東縣民進黨已執政長達25週年，她是民進黨第一位提名女性，希望創紀錄成為第一任屏東女性縣長。

參選苗栗縣長的徐定禎說，「我沒有被擊倒，我又來了」。為苗栗縣脫貧、脫困打拼。近年被嘲弄苗栗國，毫無光榮感可言，他毫無想批評任何人，但終結派系分贓，就是本線再造的契機，是苗栗再造契機。民進黨給他再次努力機會，衷心盼望改寫歷史。

提名參選雲林縣長的劉建國說，「我承擔、必定全力以赴」，感謝蘇治芬前縣長任內打下九年基礎、農委會主委陳吉仲積極溝通、制定農業四法，農業大縣農民都有一定程度感受，未來電動車產業，雲林會扮演非常重要角色。

他說，此外，為全國長輩超前部署，國家級醫療福祉研究中心，是數十年來第一個國家級研究中心座落雲林；他話鋒一轉暗批現任執政的張麗善家族說，若一個為人民打拼，一個只為自己的家族打拼，那和中央就無法達到共識。

他說，中央補助工程一直在延宕，不知道出什麼問題，還是忙於孕育家族成長，導致許多執行狀態不慎如此，都已經是2022年，為何中央補助重大工程，既然落下執政者名字、打疫苗也要家族先施打，幸福指數倒數。雲林大發展，只要中央及地方政府思維一樣，一定有機會讓雲林快速發展。選雲林縣長不是個人政治前途的選擇，而是政治的承擔。

提名參選台中市長的蔡其昌說，這是蔡其昌肩上重擔，他會用很快時間團結這個黨，還有勇於表態的同志，大家勇於挑戰，因為每個人會認為，可以比盧市長做得更好，接下來，我們會用團結陣容，面對這五五波的挑戰。

他說，因為經營過台中山、海、屯、市區，「我跟這個城市纏綿悱惻，難以分手」。改成單一選區兩票制後，他的得票率至今已攀升的66.7％，因為蔡其昌懂這個城市的市民、這個城市要什麼。台中市不需要一個公關市長，需要一個做事市長，蔡其昌準備好了，會用行動力打造更好的台中，生活首都，好菜上場。