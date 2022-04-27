今（27日）本土確診個案新增8822例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在稍早疫情記者會上宣布，即日起取消簡訊實聯制措施，並鼓勵大家下載「臺灣社交距離APP」，相關消息一出，立刻被網友分享到PTT上，引發鄉民熱議，「今年目前唯一德政」、「總算做對一件事」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起進出各場所都不需要再掃實聯制，隨後便有網友將相關消息轉發到PTT八卦板，引發鄉民熱議，「終於欸，莫名其妙的東西」、「知道實聯制疫調沒用了吼」、「超商店員覺得安心」、「終於不用整天被飆股電話騷擾了」、「拖到現在才取消，浪費了多少錢」、「今年目前唯一德政」。

也有網友直言，「早就沒再掃了」、「三個月前就沒掃了」、「早就自主取消了」、「還好我自主應變，早就沒掃了」。

中央流行疫情指揮中心指出，簡訊實聯制是透過「疫調輔助平臺」整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，達到防疫目的，該項措施自2021年5月19日起實施，截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊。

指揮中心表示，因應疫情發展和防疫措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自明（28日）凌晨起退場；指揮官陳時中強調，「臺灣社交距離APP」這2天會改版完成，鼓勵大家下載使用，下載的人越多，整體防疫效果越好。