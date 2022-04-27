日防衛省：一艘中國海軍測量船26日深夜進入日本領海。圖為口永良部島位置，附近為大隅海峽。（觀察者網／谷歌地圖）

大陸觀察者網報導，日本防衛省發布中國海軍艦艇動向稱，1艘中國海軍測量船於26日夜間至27日凌晨期間，在日本領海內航行。

防衛省通報顯示，當地時間26日20時30分左右，在日本西部領海外側毗鄰區域發現1艘正在向東航行的中國調查船，該船於當天23時左右駛入日本鹿兒島縣口永良部島西側的日本領海。27日凌晨2時10分，中國測量船自屋久島處以南處離開日本領海，朝東南方向移動。

日媒稱，雖然防衛省通報提到海上自衛隊軍艦及海上保安廳巡邏船對此實施了情報蒐集與警備監視，但未提及允許自衛隊有限使用武器的「海上警備行動」命令。目前，防衛省正對中國測量艦此次航行目的進行分析。

觀察者網報導說明，值得注意的是，日本法定的領海寬度雖然為12海里，但為了方便美國運輸核武器而不觸犯日本「非核三原則」。包括津輕海峽在內的5個日本海峽（宗谷海峽、津輕海峽、對馬海峽東水道、對馬海峽西水道、大隅海峽）被定為「國際海峽」，領海只有3海里，中部為專屬經濟區、為國際航道，各國的船隻都可以無害通行。