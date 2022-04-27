大陸外交部發言人汪文斌今（27日）表示，針對巴基斯坦卡拉奇孔子學院班車遭遇恐怖襲擊，將和巴基斯坦一道密切合作，堅定打擊恐怖主義，讓幕後的肇事真兇付出應有的代價。

據報導，巴基斯坦卡拉奇孔子學院班車遭遇恐怖襲擊後，巴基斯坦總理夏巴茲赴大陸駐巴使館弔唁，表示巴政府將對事件進行深入調查。

汪文斌今主持大陸外交部例行記者會，針對上述事件，汪文斌表示，注意到巴基斯坦總理夏巴茲昨晚到大陸駐巴使館就恐襲事件向陸方表示弔唁，也注意到巴基斯坦卡拉奇所在的信德省首席部長也前往大陸駐卡拉奇總領館弔唁，迅速啟動救援善後和調查緝兇工作，巴各黨派領導人以及各界人士也都紛紛表達慰問和哀悼。

汪文斌強調，大陸和巴基斯坦的鐵桿友誼牢不可破，任何破壞雙方友誼的企圖都將以失敗而告終，並表示，將和巴方一道密切合作，堅定打擊恐怖主義，讓幕後的肇事真兇付出應有的代價。