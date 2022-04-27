義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女案，未婚生女，台北地院家事法庭27日二審開庭，藍男、詹女皆由律師出庭。由於兩人這次委任律師都有更換，北院二審也改由合議庭承審，庭訊重點在於重新釐清程序事項，但詹女已成功將女兒留在台灣，其律師向合議庭表示，希望透過調解方式解決女兒監護權爭議，以減少親情撕裂和程序痛苦。

藍男與詹女2014年生下女童，但兩人未久感情生變分手，2017年男方徵求女方同意，以探親為由帶女兒返回義大利，卻比雙方議定的時間提早9天，且未按約定時間讓女兒返台。詹女於是前往義國，向駐外使館謊稱女兒護照遺失，持補發護照逕自帶女兒回台，雙方爭女一系列官司於是開打，最後驚動大法官憲法法庭，罕見火速裁定暫停將女兒交付給藍男的強制執行命令。

今年1月6日，台北地院就兩人生女監護權訴訟，裁定由藍男單獨行使監護權。詹女不服抗告，北院二審27日開庭，詹女雖有意調解，藍男律師仍認為應先詢問人在義大利的藍男，但對於任何結果保持開放態度，端看當事人意願。