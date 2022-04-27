受到俄烏戰爭以及全球通膨影響，泰國政府27日表示，將2022年GDP預估值從4%下修至3.5%。

這個東南亞第2大經濟體指出，雖下調GDP預估，不過藉著國內消費力大增，旅遊業漸漸回溫以及出口成長的幫助下，2022年GDP還是可以高於2021年的1.6%。

泰國政府透露，正準備利用財政以及貨幣政策雙管齊下，確保當地景氣持續且全面性復甦。另外，泰國經濟成長另個主要推手出口，2022年也可望增加6%，大於之前預估的3.6%。

因為俄烏戰事未了，影響俄國人出國意願，還有中國大陸為了抗疫，也限制民眾隨意去海外旅行，故讓泰國這個重度依賴旅遊業的國家，2022年雖有機會看見610萬外國觀光客造訪，但還是略低於之前預估的700萬。

在全球觀光客到訪泰國方面，若跟疫前2019年時近4000萬相比，2022年的數字簡直是小巫見大巫。不過，若跟2021年僅42.8萬名相較，2022年已經好很多。

從5月1日開始，泰國將取消外國遊客出發前強制性新冠篩檢，就是希望能早日重振，占GDP比重高達12%的觀光業。