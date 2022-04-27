有遊客在網路貼出1張把玩蘭嶼角鴞的照片，被放在手掌心的角鴞翅膀微張，露出驚恐的表情，該遊客還炫耀「更幸運的第1次跟角鴞近距離接觸」， 引起保育人士撻伐，懷疑是業者把牠捉來供擺拍以招攬生意，認為此風不可漲，向台東縣政府農業處畜保科通報，警方也已展開調查。

台灣野鳥保育協會理事長李進興說，蘭嶼角鴞被列為珍貴稀有的2級保育類野生動物，全世界只有蘭嶼島上有此亞種，數量也只有幾百隻，可說相當珍貴，若有捕捉或干擾行為，就違反野生動物保育法，遊客竟然把牠放手上把玩，非常不可取，而這隻「被玩」的蘭嶼角鴞是成鳥，即使是幼鳥，掉落地面的機率也很小。

李進興表示，蘭嶼角鴞屬夜行性，而且在森林中上層活動，不容易被捕捉，懷疑是當地業者用網具等正當方式捕獲供遊客拍照、體驗，是殺雞取卵的行為，地方發展生態旅遊，應該引導遊客以保育角度來觀察、欣賞蘭嶼角鴞，也許當地業者不了解其嚴重性，政府機關保育單位應該給予再教育。

台東縣政府農業處畜產保育科表示，已請蘭嶼鄉公所提供相關資料給當地派出所調查，若有違野生動物保育法，將依法偵辦。

另有蘭嶼居民指出，當地達悟族人稱蘭嶼角鴞為「嘟嘟霧」，老一輩族人視為惡靈的化身，避之唯恐不急，當地人不會去捕捉。