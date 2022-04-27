搶國旅商機並提高住房率，老爺酒店集團攜手電商平台KKday合作，共同在老爺旗下品牌所處的6座城市，開發出12款兼具深度人文內涵、趣味與感動的「老爺式旅行」路線，以獨特的城市觀點，引領旅人更自由探索台灣。5月3日起至6月30日止，於KKday平台同步販售，凡入住老爺酒店旗下飯店，搭配「老爺式旅行」推薦行程，雙人成行每晚3,688元起，另有機會獲得由老爺酒店集團及KKday加碼回饋的老爺集團聯合住宿券乙張」及「KKday旅遊金1,000元」。對單一行程有興趣之民眾也可單獨訂購旅遊體驗。

國門不開、國旅市場蓬勃發展，搭配社群媒體推波，國人對台灣旅行路線已相當熟稔，民眾也期待台灣旅行還能有更多新體驗。老爺酒店集團憑藉深耕在地多年經驗，以及對每座城市歷史特色與文化的深刻了解，攜手旅遊電商平台KKday合作，引領旅人更自由探索台灣！無論是體驗在地人生活日常的基隆崁頂魚市場叫賣文化、台南善化神秘牛墟早市，或是體現百年歷史的新竹舊城區、充滿移居者色彩的台東寶桑老街等，老爺酒店要用全新且多元的旅行觀察角度，帶旅人再次認識城市風采。

老爺式旅行標榜以「尋找有別於傳統城市旅遊特色」、「更具深度的慢遊探索」、「發現台灣旅行的無限可能」及「打造全方位的體驗樂趣」為概念，開發出在地人首推的12款私房遊程。北部旅遊以入住新竹老爺酒店，暢遊三百年歷史的竹塹城為例，揮別一般人對新竹停留在科學園區的刻板印象，老爺式旅行推薦旅人從「新舊融合」角度認識新竹，跟著在地青年所組成的文化工作室，由新竹都城隍廟出發，先走訪百年中藥行鴻安堂，與年輕的第四代傳人學習調配四神湯藥包；再到老宅翻新的瓏之陶咖啡，在陶鍋烘焙的咖啡香氣中，感受老屋被賦予的新生命。

對台北深夜城市旅遊有興趣的民眾，也可選擇入住台北老爺酒店、北投老爺酒店、南港老爺行旅及老爺會館，搭配老爺式旅行推薦的基隆崁頂魚市場深夜叫賣文化導覽，烘爐地的深夜發財金文化體驗，抑或時下最夯的日式酒店條通文化巡禮等四條趣味至極的特色路線，從「另類繁華夜生活」角度，認識更富含在地人味的台北，雙人入住老爺會館最低只要4,456元起。

素有旅店中美術館之稱的台中大毅老爺行旅，與多位藝術家及文創風格店家共同合作，以「城市尋寶 自由探索」為概念，策劃出三條涵蓋美學、藝文、歷史、文創、手作等獨特步行遊程。每條路線展現台中不同人文風情，包含帶大家走入百年時光氣息的中區舊城遊程，從當年最大圖文書店-中央書局、臺灣第一科考場地-儒考棚，到城區特色老宅-民生路老宅56-3號、品味自然養生飲食人文餐廳-味無味等景點店家。

老爺酒店旗下最具設計風格的台南老爺行旅，利用「百年廟宇」的城市特色，設計出善化及新化兩條「打怪」路線，用台南縣城中歷史交疊紋理，深刻展現老街與廟宇之美。以新化老街路線為例，由日治時期劍道及柔道訓練場所---武德殿出發，開始探索日治時期的宿舍群、及街役場建築，並走訪擁有百年歷史的蘇家古厝，感受歷史洪流於時空中交替。沿途將提供旅人台南傳統椪餅和人氣排隊飲品乳液紅茶，用經典美食為旅程劃下完美句點。入住台南老爺行旅，搭配老爺式旅行遊程，每人每晚2,645元起，再加贈打怪必備「旅人早餐外帶盒」及打怪加值金「百元爺友券」。

愛溫泉旅行的旅客，可選擇宜蘭礁溪老爺酒店或台東知本老爺酒店，享受身心全然放鬆的度假模式。礁溪老爺以「建築之美」角度，帶領旅人走訪建築大師黃聲遠作品，以策展般的細緻規劃，走讀蘭陽平原上的建築美學。巡訪路線從丟丟噹森林廣場出發，一路走往榮獲台灣建築獎的中山小巨蛋及周邊，最後再感受結合歷史建物和美學的宜蘭美術館。雙人入住礁溪老爺，一泊二食搭配老爺式旅行行程，每晚只要13,119元。而位於台東的知本老爺酒店，則推出具備「移居者」觀點的寶桑老街行程，有別於推薦原民傳統體驗或大自然美景，知本老爺所推出的老爺式旅行，要用老故事、舊建築及駐足台東的人們，帶領旅人重新認識一遍台東。