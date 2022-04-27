台中市公布27日確診者公共足跡。（台中市衛生局提供）

台中市公布27日確診者公共足跡。（台中市衛生局提供）

台中市27日新增356位本土確診個案，並公布兩頁達17處的公共足跡，包括一蘭拉麵、一中豐仁冰等美食名店上榜，而西屯區超級巨星自助式KTV 市政河南店、北區超級巨星自助式KTV公園店也再度中鏢；且雖然中央流行疫情指揮中心已在27日的記者會宣布要全面取消實聯制，對於未來會不會公布確診者公共足跡，台中市衛生局長曾梓展表示，目前確診者自主申報，如有公共足跡仍會提供出來。

台中市27日公布有關個案公共足跡包括14月22日西屯區一蘭台灣台中朝富店、龍二日本料理食堂、沙鹿區府壽司、南屯區Myth ocean酒吧；4月23日北屯區川澤拉麵、北區川麵道進化北店、一中豐仁冰、西屯區超級巨星自助式KTV 市政河南店、北區超級巨星自助式KTV公園店、西區樂室 LeRoom、南屯區美佳美早餐廚房、金美子純正韓式料理、南屯區醉鴛鴦花園廣場。

以及4月24日築間幸福鍋物大雅店、萬客什鍋崇德店；4月25日區馨苑小料理北屯店、西屯區台中 Chill Play 去憂不累下午茶餐酒館。而市府已通知相關場域清消，也請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。