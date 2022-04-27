新竹1位40歲陳小姐婚後努力「做人」卻遲遲沒有好消息，一來高齡本就「難孕」，結果其子宮還有罕見的「完全性子宮中隔合併子宮頸中隔」先天異常，讓懷孕難上加難，還好透過「無創子宮腔鏡子宮整型手術」，一圓為母願。

新竹馬偕生殖醫學中心主任謝承恩指出，陳小姐結婚後因自認年齡較大，立即與先生努力「做人」，但過了1年卻遲遲沒有好消息，兩人因此到新竹馬偕婦產科門診接受一系列夫妻雙方的檢查評估。

之後在子宮輸卵管攝影（HSG）時，發現陳小姐的子宮結構和一般女性不同，再經核磁共振（MRI）做進一步的檢查，確認其子宮先天異常，是罕見的「完全性子宮中隔合併子宮頸中隔」，意即子宮腔被中隔一分為二，因而導致子宮腔的尺寸縮小，讓懷孕的難度增加。

謝承恩說明，「子宮中隔」就是胚胎原本可以住10坪大的套房（子宮腔），硬是被隔間牆隔成兩個5坪不到的雅房，由於空間變小了，受孕成功率當然大大降低。

透過「無創子宮腔鏡子宮整型手術」，不但成功把兩間5坪不到雅房重新修繕回10坪套房，而且不需住院、完全沒有傷口、幾乎不需要復原期。陳小姐在術後不到半年就順利自然受孕，日前已生下健康寶寶，一圓為母願。

他說，子宮先天性異常，主要是胚胎早期發育過程不完整造成的，意即女嬰出生後子宮的結構已經定型，少數女性因為初經來潮之後反覆經痛而在青春期被診斷出來，然而多數女性全無症狀，遲至生育年齡求診才發現。

謝承恩呼籲，子宮中隔除了導致難孕、不孕外，患者多數會有反覆早期流產的病史，因此子宮輸卵管攝影（HSG）是反覆流產評估中的必要檢查。此外，在現今子宮腔鏡手術成熟的年代，高齡難孕者1次流產後就該接受子宮輸卵管攝影的評估，才能及早找出問題所在，提高受孕機率。