張文綺代班《食尚》獲益良多，不僅圓了YouTuber夢也與曾子余成為好友。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家兩天一夜GO》由納豆與曾子余共同主持，納豆年初因腦出血開刀持續告假中，製作單位也找來「食尚之友」張文綺代班主持，等待納豆回歸。張文綺坦言一直都很喜歡主持《食尚》，但只要一出外景就會變胖，因此都會在出發前節食2天以維持身材。

《食尚玩家兩天一夜GO》外景經常需要與店家、民眾互動，完全靠主持人的臨場反應與默契，這點讓張文綺很自在：「團隊給了我們很多發揮空間，很適合我這個不按牌理出牌的人，我跟子余的主持方式像錄製Vlog一樣，讓一直都想當Youtuber的我，有了機會嘗試。」搭擋期間兩人也培養了好交情，她直呼：「很珍惜每次出班的機會！」

張文綺代班《食尚玩家兩天一夜GO》獲益良多，不僅圓了YouTuber夢也交到了好友。她誇讚曾子余是個貼心暖男，也是合作的主持搭擋中最年輕男生。為了這次代班，張文綺也做足準備，希望帶給觀眾更多不一樣的旅遊方式，出外景前都看《食尚玩家兩天一夜GO》做功課，看著納豆主持的集數她也不禁喊話：「豆哥早日康復！團隊等著你回來繼續主持！」《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42歡樂台、MOD精采台播出。