聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，除釋出包括第一季財報、第二季財測等財務數字外，也針對智慧型手機市況、自家全年、未來展望提出最新看法，相關7大重點整理如下。

1.第一季營運攻頂、單季首賺逾2股本：聯發科第一季合併營收為1427.11億元，季增加10.9%、年增加32.1%，單季合併營業利益為364.67億元，季增加22.7%、年增加80.5%，單季合併淨利為334.13億元，每股盈餘為21.02元，營收、獲利創下單季新高；單季合併毛利率為50.3%，季增加0.7個百分點，年增加5.4個百分點，創下2010年第三季以來新高。

2.第二季3大產品項營收持續成長、單季營收續戰新高：聯發科預估第二季營收將在1470億至1570億元，季增3%至10%，年增17%至25%，三大營收類別皆將較第一季成長，將持續挑戰單季歷史新高，另外，營業毛利率預估將為47.5%至51%，也持續為位居高檔。

3.全年、未來3年營運成長目標不變：聯發科對2022全年和三年中長期營運目標仍維持不變。聯發科維持今年營收成長20%、毛利率48%~50%，以及三年營收年均複合成長率達中雙位、15%目標邁進。

4.下修全年整體智慧機、5G智慧機出貨：聯發科預期2022年全球智慧型手機出貨量與去年持平、約13.5億支，相較先前預估成長低個位數百分比略為下修。聯發科對今年全球5G手機滲透率成長至50%的看法不變、約為6.6至6.8億支，儘管略低於上次預估的7億支，仍較去年成長30%。

5.高階智慧機市佔率持續成長、強攻非陸市場：第一季終端市場多款手機皆採用天璣9000、8100、8000高階旗艦方案。自第二季起將有更多新品推出，伴隨市占率提升，大陸以外市場出貨量將翻倍增長，另外，毫米波方案也按既定計畫將於下半年出貨，進一步拓展全球市場機會。

6.智慧終端平台挾升級潮、扮全年營收成長主力：近期消費性需求放緩，但受惠於技術升級，以及在全球電信運營商、筆記型電腦、汽車與ASIC(客製化晶片)等客戶的市占率提升，聯發科預計今年包含WiFi 6、5G數據機、5G平板、10G光通訊以及4K智慧電視等領域皆有強勁營收增長，智慧終端平台可望為今年營收成長貢獻主力。

7.豐厚股利政策：聯發科董事會已通過今年股利配發每股新台幣73元，總計發出約新台幣1170億元現金股利(相當於打造兩座101大樓)。以4月27日收盤價808元計算，約有近9%的現金殖利率。