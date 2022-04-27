民進黨即將正式提名立法院副院長、立委蔡其昌參選台中市長，外界關注他是否辭職參選，台北市議員徐巧芯今表示，蔡其昌過去行文關切貪汙法官胡景彬，公文所用的頭銜就是「立法院副院長」，假使選舉過程中不辭，不知道那樣的公文還有多少，國民黨文傳會副主委黃子哲也要求立院正副院長應超然公正，不得主持院務時還投入選務。

徐巧芯今攜手黃子哲、台中市議員黃健豪及台中市黨部發言人許育璿舉行記者會，重提蔡其昌過往的黑歷史，質疑他曾以立院副院長身份，行文關切「最貪法官」台中高分院前法官胡景彬的假釋案，兩人關係匪淺。

徐巧芯說，當初蔡其昌行文關切胡景彬的公文上，就是用立法院副院長的頭銜，而非使用立委身分，且此事被踢爆後，對方也沒有出面說明和道歉，僅說自己不知情，假使未來選舉過程中不辭副院長，未來恐有許多類似的公文。

徐巧芯強調，外界希望蔡其昌回到立委身分，是希望對方不要占用應嚴守中立、超然客觀的職位，如今蔡其昌的黑歷史被爆出，代表他已不適任副院長一職，何況他未來還要參選，她仍要呼籲蔡其昌辭去副院長。

黃子哲說，蔡其昌不僅對辭職一事態度模糊，還喊話要台中市長盧秀燕辭職選，實在是模糊焦點、混淆視聽，外界要他辭的不是立委而是副院長，按照立院職權行使法規定，正副院長應超然公正，蔡之後又有選務又主持院務，將出現利益衝突。

「選好玩的？」黃健豪則表示，立法院副院長必須主持議事、須有公正性，同時又有接待外賓等公務行程，假使蔡其昌未來要投入選舉，公務行程恐被耽誤，呼籲蔡重新思考是否辭副院長。