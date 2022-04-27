台南市消防局第2大隊官田分隊推廣民眾使用免費登山軟體，先下載好離線地圖。(台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真)

登山迷路手機沒訊號？ 台南消防推廣這軟體

近年來新冠肺炎疫情蔓延，不少民眾選擇到較無群聚風險的山區步道健行運動，也因事前準備不夠完善，山域搜救新聞時有所聞。台南市消防局第2大隊官田分隊推廣民眾使用免費登山軟體，先下載好離線地圖，就算山裡沒有網路訊號也可以使用，避免迷失方向的情況發生。

據民間運動團體調查，疫情爆發後，有4成山友在三級解封後登山次數變多。台南市山區南化、楠西、東山有多條步道，去年5月高雄一名70歲民眾到南化區大地谷賞景，未料與友人走散，因手機訊號不良找不到路，幸好友人報案後，警消當晚有找到人。

官田消防分隊長沈瑞益表示，許多民眾往往覺得只要打開網路定位，即可避免迷路情況發生，卻忽略山區多處沒有網路訊號的，常有獲救民眾常表示，手機在深山裡面根本發揮不了作用。

沈瑞益呼籲愛好登山民眾，登山事前的整備不容馬虎，舉凡路線規畫、糧食準備、保暖衣物、簡易急救器材等都很重要。此外，現在網路上有許多種類的免費登山軟體，例如健行筆記、綠野仙蹤、Hikingbook、Maps.me、Relive，出發前下載路線，山裡無訊號可使用離線地圖，透過GPS定位，減少迷路風險。

官田消防分隊日前至南化進行山域搜索訓練時，也在龍麟步道實地拍攝趣味短片，推薦教導民眾如何使用登山軟體，片尾還有軟體使用教學，民眾只要登山前下載好軌跡地圖，並製作成離線地圖，就算在沒有網路訊號的深山也可以使用，有效避免迷失方向。

第2大隊長丁春能表示，近期山域事故頻傳，消防人員動員許多人力、物資投入搜救行動，呼籲民眾登山前務必做好準備，在山區遇到緊急狀況若無法撥打119求救電話時，也可改撥112電話轉接。

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