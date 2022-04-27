民眾若有疑慮可前往社區篩檢站篩檢。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣27日新增110例新冠肺炎本土確診案例，分別為51位男性和59位女性，年齡分布為2至88歲，12歲以下有15人、65歲以上11人，仍以青壯年為多數。110例皆為輕症或無症狀，其中47例為無症狀者，占4成多。新竹縣居家照護人數累計275人，因中央3＋4政策上路，居家隔離中人數大幅下降為388人。

竹縣衛生局說明，27日確診110例的地區分布為竹北市38例、竹東鎮25例、湖口鄉7例、新豐鄉3例、新埔鎮16例、關西鎮9例、芎林鄉6例、寶山鄉1例、北埔鄉1例、尖石鄉3例、五峰鄉1例，均陸續安排就醫住院、集中檢疫場所治療與申請居家照護方案。

縣長楊文科呼籲，由於疫情升溫，本土確診人數不斷攀升，確診足跡數量眾多，繼續公布已經沒有意義，請縣民們只要出入公共場所時，務必配合防疫措施，做好戴口罩等個人防護。雖已不會公布足跡，但各鄉鎮市仍可在轄內人口聚集較多的公共場所，例如市場、車站等地，安排定期的消毒作業，盡量讓社區風險降低。

新竹縣社區篩檢站資訊如下：

4／27周三1800-2100於大安醫院、北榮新竹分院急診室外。

4／28周四1800-2100於大安醫院、北榮新竹分院急診室外。