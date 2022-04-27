27日台北市長柯文哲提出「軟性封城」一詞，希望市民活動度降低，不要讓疫情擴散，話題一出不論中央政府與各縣市首長，紛紛遭到記者詢問意見，基隆市長林右昌在同日下午防疫記者會時提到，現在不適合動不動就說封城。

林右昌表示，疫情變化非常快，就像打仗一般隨時都要應變，基隆市政府保持相同態度，防疫措施隨時都在調整，柯市長說出軟性封城，自己不清楚完全意思，有看到台北市政政府解釋，也不是說要封城。

針對未來防疫措施林右昌提出，未來不會以封城為方式，而是全民防疫為主軸，大致上可區分三條防線，第一是個人防疫工作要做好，第二是隨時利用快篩監測健康狀況，第三是隨時提高警覺保持安全距離，隨時提高警覺。

林右昌強調，現在已經走入全民防疫與自主防疫階段，動不動就談封城，已經有時間上落差，但是採取必要的防疫措施，自己覺得仍然有需要，目前基隆市政府各項防疫政策也就是按照相關原則。