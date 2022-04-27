封測廠同欣電(6271)周三盤後召開線上法說會，第一季毛利率、營益率同創同期新高，獲利也創單季歷史次高，每股盈餘5.08元。法人預估，同欣電今年第二季營業收入將有個位數增長，營運第二季會比第一季成長，第三季會比第二季成長。

同欣電第1季合併營收34.65億元，季減1.2%、年增10.3%，創歷史單季第3高；營業毛利11.7億元，毛利率33.79%，季減2.51個百分點、年增7.29個百分點，營業利益8.52億元，營益率24.59%，季減1.71個百分點、年增6.79個百分點，毛利率、營益率同創同期新高；稅後淨利9.07億元，季增23.9%、年增89.5%，僅次於去年第3季，創單季歷史次高，每股基本純益5.08元，優於去年第4季EPS的4.1元和去年同期EPS的2.68元。

法人預估，相較於首季有季節性的因素，且目前料況不錯，同欣電今年第二季營業收入將有個位數增長，第二季會比第一季成長，第三季會比第二季成長。毛利率方面，首季受到季節性、天數少、產品組合等影響，但仍符合預期，預計第二季毛利率會逐步改善。

針對大陸封城，同欣電表示，目前對車用CIS並無影響，車用占總營收超過45%，今年預估應會再增加一些，影像感測器因車用CIS需求持續增加，全年將保持去年高成長態勢，射頻模組需求也相當熱絡，可望有強勁成長力道。

關於台灣用電大戶條款，5年內須建置10%再生能源目標，同欣電說明，目前公司所有廠區都沒有超過用電大戶，不過今年擴建有可能會超過，10%目前已在規畫中，今年底會有完整的報告出來。

同欣電總經理呂紹萍入列國巨(2327)集團凱美(2375)董事改選名單，凱美、同欣電的業務是否有變化？同欣電表示，需待6月接任後才會仔細思考。