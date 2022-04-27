女性隆乳手術始終位居全球熱門醫美手術的第一名，其中自體脂肪隆乳也因為其手術相對簡單、術後觸感自然，手術熱門程度居高不下，但任何手術都有其無可避免的風險，以自體脂肪隆乳來說，術後硬塊為常見的情況，但這些硬塊既可能造成心理壓力、也可能導致乳癌篩檢的困難，進而造成許多術後女性的心理陰影。

杏妍診所院長黃鴻銘表示，曾有年輕病人因自體脂肪隆乳術後的腫塊就診，近10公分的硬塊佔據大半個乳房已數年，但原院所的處置無法解決其困擾，除了乳房外觀凸起不對稱的困擾之外，腫塊造成的壓迫疼痛、乳房異常觸感也影響了親密生活，讓她不堪其擾，最後決定向外尋求協助而來診。

他說，經過與患者的討論，針對該個案決定利用經驗與技術來克服器械的限制，在精準的神經阻斷止痛加上局部麻醉、0.3公分的極小傷口、1個小時內的手術時間及僅偶爾微不適感的情況下，利用超音波導引精準地將硬塊切除而保全所有正常的乳房組織，使乳房外觀回歸正常無凹陷之外，手術傷口也更隱藏，徹底解決病人數年的困擾。

黃鴻銘分享，目前隆乳方式大致分為鹽水袋、矽膠假體及自體脂肪移植，各項方式都有其優缺點，宜以自身需求與醫師討論後決定最適合的術式，特別提醒，若想接受自體脂肪隆乳手術，術前檢查如乳房超音波極為重要，利用超音波可以了解乳腺狀態、脂肪／乳腺組織比例、乳腺基質條件及原存在的乳房腫塊等，來評估隆乳方式的安全性、單次適當的脂肪移植量、及適當的移植層次，並可做為日後追蹤時重要的基準。此外，更重要的是，術後需定期透過乳房超音波追蹤，才能讓美麗多一分安全保障。