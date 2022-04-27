《正負之間》有不少令人臉紅心跳劇情。（圖／CATCHPLAY提供）

被譽為有史以來吻戲最多的BL台劇《正負之間》，在上週釋出的幕後花絮中，曝光拍攝時，BL劇界的學長賴東賢與日籍男星河合朗弘探班秘辛，林上豪與石承鎬竟與學長賴東賢比胸肌，3人還互摸比誰大，讓影迷幻想無限，直呼好想親臨現場。

花絮中還曝光「鄭傅CP」互相傷害卻害到自己的爆笑過程，石承鎬甜蜜餵食林上豪，而林上豪則趁機塞了一大口滷蛋到石承鎬嘴裡，但為了展現自己才是大胃王，林上豪就塞了更大一口滷蛋給自己，滿嘴是蛋的林上豪大笑：「想陰別人卻不小心陰到自己」。

而「加簡CP」在拍攝一場簡英澤與加藤勇氣路邊巧遇的戲，NG不斷的爆笑過程也全公開。飾演加藤勇氣的鄭齊磊說：「簡英澤身邊一位手拿冰淇淋的小女孩，跑太快不小心撞到我身上，冰淇淋也就灑到我身上，而一旁的簡英澤看到了趕緊過來道歉，也造就了我們兩人的巧遇，只是這場戲NG了8次，直到導演說不要在NG了，我們快沒冰淇淋了。」