民進黨部27日下午由中執會正式通過提名行政院顧問徐定禎參選苗栗縣長，先前選對會徵詢對象包括客委會主委楊長鎮等人，在楊長鎮一句「唯一支持徐定禎」下，確定徐定禎出線，但徐定禎未來選戰路上可用「腹背受敵」來形容，首當其衝的就是同屬綠營系統的時力苗栗縣議員宋國鼎宣布參選苗栗縣長，徐定禎只求盡全力拼搏，其它就只能祈求老天幫忙了！

4月24日民進黨選對會周日不休兵，開會決定民進黨苗栗縣長參選人由徐定禎出線，消息一出，副總統賴清德第1時間就打電話告訴徐定禎這個好消息，讓徐定禎懸宕多日的心情終能沈定下來。

從今年過年前，民進黨苗栗縣長參選人選出現多方說法，有人推薦客委會主委楊長鎮及新北市立委羅致政，民進黨選對會在4月14日就徵詢徐定禎、楊長鎮等人，徐定禎首先接受面詢，面詢的選對委員包括了高志鵬、洪耀福、劉維鈞，緊接著面詢的是楊長鎮，徐定禎很堅定向3名委員表達代表民進黨出戰的意願，楊長鎮則向3名委員直接表態「唯一支持徐定禎」，這句話一出幾乎就敲定徐定禎出線。

因此，選對會很快就做出提名決定，原本計畫在4月20日的中常會上提報中執會決議後，就要宣布徐定禎獲得提名，但因受總統蔡英文居隔因素影響，因而延至4月27日提報中執會通過後宣布。

獲知選對會提名後，徐定禎隔天就進入戰鬥位置，召集相關選戰團隊們開了第1場正式的選戰會議，因為徐定禎知道未來選戰之路，並不輕鬆，尤其馬上就遭遇來自綠營挑戰的窘境。

26日時代力量苗栗縣議員宋國鼎宣布要參選苗栗縣長，這個動作直接衝擊徐定禎的選情，尤其宋國鼎要拼搏的也是民進黨在苗栗的重要海線票源。據悉，徐定禎早在2個月前就由同黨年輕輩議員處獲悉這項消息，但徐定禎多次在與宋國鼎同台的場合中，私下探詢宋國鼎，卻只獲得冷淡的不置可否。

徐定禎認為成功還是必須操之在我，外在選戰條件的變化，只能隨機應變了。但仍有綠營支持者憂心疾呼，綠營支持力量應整合團結，票源分化一定會嚴重削弱綠營參選人勝選可能。