警方解釋，是看見鐵門有遭撬開的痕跡，才會搖晃門鎖試圖開門。（警方提供）

今（27）日有民眾在臉書社團以「何謂人民的保姆？」為題，PO文指控新北市汐止警分局警員，沒有搜索票就隨意破壞其家門，內文提到「詢問中警察說為家人被通緝，但是我們完全沒收到任何通知。」質疑警方搶業績而出現如此誇張的行為。對此，警方上午主動發布聲明，表示今天確實是為了查捕通緝犯，但並未破壞門鎖，應是門鎖故障或未確實關閉，鐵門才會開啟。

PO文的林姓女ㄋ網友在文章中提到，今天清晨6時許，聽見有人在敲門，但因為太累所以不想起身，便打開監視器來查看，但意外發現門外有男姓的聲音，而家中只有2名女性，所以不敢輕舉妄動，但沒想到門卻自己打開了。

林女補充，家中的大門反鎖多次，都沒有輕易被開啟的經驗，而且之前警方敲門那麼久，怎麼可能沒關門，門又怎麼會一拉就開？同時她表示，經詢問警方後，警員表示是因為該戶有人遭到通緝，但她說家裡並未收到任何通知，而且警方完全沒有搜索票，質疑警方是缺業績，而且涉及違法搜索。

對於林女的指控，汐止警方今天上午發布聲明，警員是到汐止新興路某民宅查緝士林地方檢察署發布之通緝犯，警員到場後發現該戶沒有設置電鈴，雖然外部鐵門關閉，但有遭撬開過的痕跡，底部也遭到破壞、紗網掉落以及內部木門半開的跡象，警方曾敲門探詢，但屋內有燈光亦有傳出聲響，卻沒有人回應，為了避免危害發生，才試圖拉門鎖搖晃，但沒想到幾次後鐵門就自行開啟，剛進入門口就遇到2名女子走出質疑。

面對民眾的質疑，警方表示當下即向住戶表明身份，說明是為了查捕通緝犯，並沒有刻意破壞門鎖，且全程並沒有實施搜索或闖入的行為，僅向2人確定沒有危害，同時請家屬轉達遭通緝對象自行到案後便離去。

不過對於這起事件，分局表示，雖警方是基於保護人生安全，但卻因此造成民眾的不滿與誤會，未來會加強同仁的執勤技巧，避免類似情形再次發生。