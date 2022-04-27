基隆一名陳姓女子確診，就醫後仍高燒不退病死家中，後續更因未完成法定傳染病通報程序、無確診證明，無法順利火化。同住曾姓男子心痛表示，家人病逝家中，已讓人相當不平，沒想到往生後，竟還因為行政程序延誤，無法順利辦理後事，實在太沒有公理。

據了解，陳女20日身體感到不適，因藥局買不到快篩試劑，21日在親人陪同下，至診所就醫快篩陽性，醫護人員立即告知返家，並自行向衛生機關通報，但專線不斷打不通，最後陳女因發燒難耐，打119請求救護，至醫院進行PCR採檢，領藥後返家休息。

陳女返家後，服用院方提供藥物，發燒狀況卻未趨緩，期間持續撥打衛生單位電話仍未果，無法完成通報。直到曾男22日下午5時許返家後，得知陳女已發燒超過12小時，體溫高達39.4℃，立即打1922專線請求協助，盼對方能協助聯繫基隆市衛生局，並指派救護車。

曾男表示，在等待衛生局電話過程中，向醫院詢問陳女PCR採檢結果為陽性，立即再打119求救，衛生局才於當晚6點半調派救護車協助救醫，並在院內接受靜脈注射治療。他提及，當時護理人員發現陳女有血氧過低問題，立即給予純氧面罩治療，直到晚上11點半發燒症狀緩解，院方通知領藥回家休息，未指示留院觀察。

未料，曾男24日下午4時許返家後，發現陳女躺在床上全身冰冷、沒有呼吸，消防人員到場認為明顯死亡，通報警方接手處理。最後，檢方考量染疫死亡，採行政相驗程序，由基隆市立醫院醫師於當晚10點半完成相驗，開立死亡通知書，並告知家屬隔天到醫院領取死亡證明書。

曾男說，殯葬業者24日深夜將陳女遺體送到市立殯儀館，但因未有確診文件，無法火化，家人隔日到醫院領取死亡證明書，死因也只記載呼吸衰竭，再度因資料不完備，無法辦理後事，只好再向院方索取PCR採檢報告當作證明。衛生單位也於當天下午將死因更改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，才完成所有程序。

曾男氣憤表示，自己沒有家世背景，完完全全的市井小民，在疫情肆虐情況下受到牽連，更因主管機關瀆職、企圖掩蓋事實真相，導致「我的另一半就此離世」。