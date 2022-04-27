大陸外交部發言人汪文斌4月27日主持例行記者會。就美國國務卿布林肯26日在國會聽證會稱，美政府決心確保台灣擁有一切必要手段，抵禦中國大陸任何潛在的侵略行為，將重點支持台加強「不對稱威懾能力」，汪文斌表示，他注意到美方的有關言論，中方對布林肯國務卿的表態表示強烈不滿和堅決反對。

汪文斌強調，1979年中美建交以來，包括本屆政府在內的歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策。《中美建交公報》和《「八·一七」公報》明確指出，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分。《中美上海公報》也指出，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提異議。

「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸侵略台灣一說？」 汪文斌反問道，美國領導人多次表示不支持台獨，同時美方又持續對台出售武器，開展對台官方交往，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方正告美方，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋，一個中國原則才是維護台海和平穩定的定海神針。美方不要低估14億中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。背信棄義不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。