美國最大汽車製造商通用汽車上季獲利表現優於市場預期，並上修全年獲利預測，周二盤後股價上漲1.7%，報38.7美元

通用汽車公布第一季營收年增11%，為359.8億美元，不及市場預期的370.1億美元。淨利年減3%，為29億美元。經調整每股盈餘為2.09美元，優於市場預期的1.68美元。

通用表示，卡車和休旅車銷售強勁，給第一季營運帶來最大的提振。但調漲產品價格，不足以抵銷增加的成本。

該公司維持今年息稅前盈餘（EBIT）預測區間不變，仍為介於130億～150億美元，但全年淨利預測區間從介於94億～108億美元上修至介於96億～112億美元。該公司預估全年經調整後每股盈餘介於6.5～7.5美元。

執行長巴拉（Mary Barra）表示，通用仍然面臨晶片供應受阻問題，但仍看好今年汽車產量將較去年成長25%～30%。

該公司在數年前就幾乎已經退出歐洲業務，因此受到俄烏戰爭的影響不大，但中國爆發自2019年底以來最嚴重的新冠疫情，當地工廠為了防疫停工，可能帶來較明顯的衝擊。巴拉表示，通用對於在中國的生產抱持謹慎樂觀的態度，因中國政府已承諾會優先保障汽車製造等產業的復工復產。