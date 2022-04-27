最高法院刑事大法庭27日裁定，被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，才可以作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。

這起案件導因男子張邱群因涉犯非法寄藏可發射子彈具殺傷力之槍枝、殺人未遂罪嫌，經檢察官提起公訴，起訴書未請求對張男的累犯規定加重其刑，且法院於審理時，檢察官亦未就張男構成累犯事實以及應加重其刑之事項，有所主張並具體指出證明之方法。

但一審及二審法院判決時，自行認定張男犯行成立累犯，並依累犯規定加重其刑，張提上訴後，最高法院承審庭認為有統一見解的必要，提案大法庭審理。

刑事大法庭開庭辯論後認為，法院在審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。

大法庭裁定，構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，及加重量刑事項為檢察官之說明責任，都應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責；至於檢察官所提出之證據資料，經踐行調查程序，法院認仍有不足時，是否立於補充性之地位，曉諭檢察官主張並指出證明方法，可由事實審法院視個案情節斟酌取捨。

這件大法庭裁定打破以往實務慣例做法，以往累犯都是由法院依職權調查認定，但依司法院釋字775號解釋理由「法院審判時應先由當事人就加重、減輕或免除其刑等事實，指出證明方法」等旨，最高法院才因此變更原先實務慣例作法。