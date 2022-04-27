台東監獄辦理母親節電話傳情活動。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

台東監獄辦理母親節電話傳情活動。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

為強化家庭支持力量，法務部矯正署台東監獄及東成技能訓練所近日舉辦母親節電話懇親活動，在疫情升溫時，讓收容人透過電話，親口表達對於家人的愛與思念；多次進出監所的收容人阿名現場含淚向媽媽說「這幾年來您辛苦了」。

鄭姓收容人說，因為年輕不懂事，被判刑要關上10多年，再加上母親罹患癌症，真的不知道有沒有時間能再帶母親去走走，他很珍惜每次打電話給母親的時刻，讓母親放心他將來出監後不會重蹈覆轍。

收容人阿名則含淚與媽媽通電話，他表示，從小就是單親家庭，媽媽獨自撫養弟弟和他長大，但他卻誤入歧途，進出監所多次，這幾年來媽媽和弟弟不離不棄的支持，讓他深深感悟家人親情的重要性。

收容人依序量體溫進入會場，監所因應防疫措施除設置消毒設備，並提供酒精消毒棉片供電話消毒使用，讓電話懇親活動在防疫安全無虞的狀態下進行。

東成技能訓練所長吳信彥表示，每位收容人的生活背景、境遇都不盡相同，但他們背後一定都有1個支持他們向善的力量，可能是他的父母親、妻子、兒女，甚至是社工。這些人在收容人入監的這段期間，不求回報地給予支持與關懷，而監所辦理母親節電話懇親，正是希望收容人學會去感念這些人對自己愛和付出，只要從心出發，溫暖的家不再是那麼有距離。

台東監獄典獄長林順斌指出，家庭支持與關心是收容人出監後再犯率的重大拉力，常會有更生人因為自我控制力、自我認同、個人挫折感、濫用藥物等問題因而再次犯罪，矯正機關在收容人服刑期間利用家庭支持系統，以增進家庭關係，協助收容人於復歸社會後，建立起良好的家庭支持與互動，將更有助於降低再犯率。

此外，東成技能訓練所同時也辦理母親節賀卡手繪競賽，藉由LINE平台，讓家屬能以影音傳遞愛與關心，鼓勵收容人從「心」做人。