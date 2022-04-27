國立陽明交通大學附設醫院是宜蘭縣指定傳染病專責醫院，也是縣內的醫療重鎮，宜蘭縣長林姿妙今天（27日）前往陽大醫院，視察2期醫療大樓工程，希望2期工程能盡速完工，以照顧縣民健康，院方盼能在下半年動工，2026年完工，屆時將能建構完整的蘭陽地區照護網。

陽大醫院院長楊純豪表示，10年前的1期工程編列20億元，2019年行政院長蘇貞昌宣布，核定陽大醫院2期擴建計畫，中央將撥30億元經費，但這幾年造價與工資的上漲，中央決定再增加經費，目前增加的經費多少尚未確定，盼能在下半年發包、2026年完工。

第2期工程有地上10層、地下3層的醫療大樓，縣府指出，2期醫療大樓興建完成後，可增進醫療服務量能，平衡宜蘭縣溪北、溪南地區醫療資源的差異，2期工程還包括教學研究大樓，及職務宿舍大樓等。

院方指出，2期完工後，一般急性病床將從原先的400床擴增到499床，還有急重症量能提升、擴大檢查量能、提升高端醫療、門診擴大及整合等特色，使得宜蘭鄉親能在縣內得到完善的醫療照護。

宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，在這次防疫工作中，如果沒有陽大與其他醫院團隊，「宜蘭縣絕對是撐不下來！」陽大的新院區也是以防疫為基本觀念來設計的院區，加上結合新民院區，能建構健康促進醫療到長期照護的完整體系。

林姿妙表示，縣府將秉持疫情期間「中央與地方一條心」的精神，全力配合中央，讓興建2期醫療大樓等工程執行進度能更加順遂，縣府也會持續跟中央聯繫，盼能盡速完工，使宜蘭有充足的醫療量能。