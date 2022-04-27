金門今天新增5例新冠確診，最新狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增5例新冠確診，最新狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增5例新冠確診，最新狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增5例新冠確診，最新狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增5例新冠確診，最新狀況之五。（縣府提供）

金門今天新增5例新冠確診，最新狀況之六。（縣府提供）

金門今天新增5例新冠確診，其中3人已打滿3劑疫苗，另匡列8人，至今全縣累計確診40人。縣府宣布明（28）起將採身分證尾數單、雙分流方式，在包括衛生所和藥局在內的10處據點實名制開賣快篩試劑，每月只可購買1次，每次1份5劑共500元。縣府說明，這10處快篩試劑實名制販售據點共有烈嶼衛生所、金寧鄉衛生所、大賀藥局、大森藥局、金志忠藥局、康總藥局、仁愛復興藥局、大山藥局、百泰藥局、大金藥局。目前執行方式依中央公告的每輪的購買日期，每1身分證字號僅能購買1次(可代購)，憑健保卡領取每人每次限領1份，無年齡限制，需持有健保卡或居留證，1份為5劑，每劑100元，共500元。購買時段採分流制，身分證尾數單數可在周1、3、5購買；身分證尾數雙數可在周2、4、6購買；周日則不限制。另鄉親關切的國小學童施打疫苗部分，縣府今日已將「家長同意書」由學校轉發給學童家長。縣府表示，金門雖為低風險縣市，確診者已累積到40例，今日解隔離出院2例，目前在院治療中確診者30例，累計共收治36名確診者，均無重症個案，但鄉親仍應做好防疫，共同守住社區防線。