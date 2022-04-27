苗栗縣今天＋53例確診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者相關資訊。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

社區篩檢站開設時間。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天27日新增53例新冠肺炎本土確診案例，其中頭份市23例占最多，確診者目前都已在醫院收治中，並持續疫調。縣長徐耀昌也宣布，5月3日起由醫院或衛生所醫療團隊陸續到校，幫6到11歲學童施打疫苗。

苗縣衛生局指出，今天確診者中男性28位、女性25位，年齡介於在1歲以下到83歲，分布在12個鄉鎮市，分別為頭份市23例、苗栗市7例、竹南鎮4例、公館鄉2例、苑裡鎮2例、通霄鎮3例、造橋鄉6例、卓蘭鎮2例，大湖鄉、南庄鄉、後龍鎮、銅鑼鄉各1例。

確診者中，有26例為居隔離前採檢或居隔期間轉陽性；27例為因症狀或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診，昨天26日大千及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢522人，其中7人陽性，其他陰性。

因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，竹南鎮大厝里活動中心，4月27至4月29日持續開設篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點。

另在大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間為4月27日上午8點至中午12點；大千醫院及苑裡李綜合醫院急診室旁，時間為4月27日下午4點至晚上8點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

縣府教育處也提醒，居家隔離天數縮短為3＋4天，考量校園為高度密集場所，自主防疫4天期間，教育部已明確指示教職員工生仍以不到校為原則。

建議大人應先完成3劑疫苗接種，有關6到11歲學童接種莫德納疫苗，教育處在昨天26日已將相關表件及通知書函發各校，請家長詳細檢視疫苗接種須知內容，可選擇「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」，並將意願書交回學校進行統計。

縣長徐耀昌指出，5月3日起由醫院或衛生所醫療團隊陸續到校幫學童施打疫苗，或由家長自行陪同孩子到醫院進行接種。

苗栗縣國高中生接種2劑BNT疫苗比例已達92.5％，本次配合中央政策規劃6到11歲學童疫苗接種，希望能夠全面提升校園防護力。