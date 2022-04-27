搞事射擊派對遊戲《香腸派對》，今(27)日正式開放雙平台下載，玩家將可以在遊戲中感受到前所未見的趣味射擊體驗，不但簡單易玩好上手，遊戲中豐富親民的社交及語音系統還能快速地幫助玩家輕鬆認識大量的朋友，從此玩遊戲再也不孤單！此外開服福利與活動也將同步開跑，現在加入《香腸派對》即可獲得超多好康，全新賽季《狼來了》同步上線，想要探索全新版本內容或是把自己打扮得Q萌酷炫可愛威武的玩家可千萬不要錯過啦！

【香腸派對】天黑別閉眼，狼人殺很大

遊戲獎勵何其多，香腸回饋最用心！

隨著遊戲正式上市，《香腸派對》也用心準備了許多活動以及各項挑戰與福利，讓各位玩家可以盡情在各種派對模式中表現自我風格，體驗這個集合逗趣華麗休閒硬核於一身的搞笑派對生存遊戲！

活動一：開服慶典，期限限定裝扮登入7日免費領

活動期間，所有登入遊玩的香腸玩家們，連續7天每天都可以獲得各種好康福利，累積滿7天登入，還能立刻免費獲得相撲力士套裝，讓你在《香腸派對》橫行霸道，展現橫綱之力！

搞笑無敵 胡鬧至極的FPS生存遊戲《香腸派對》正式上線

活動二：斑斕絢麗，浪漫櫻花季

活動期間，所有《香腸派對》的玩家們，只要進行櫻花季指定活動任務，完成後就能免費獲得活動專屬史詩套裝、史詩槍枝造型、狼來了惡作劇道具，以及繽紛補給鑰匙等各種美觀又實用的腸腸道具，讓大家可以在這個溫暖花開的季節裡，盡情享受腸島的明媚風光與樂趣。

活動三：狼人派對超好玩，腸腸輸出換新衣

活動期間內，玩家只要在《香腸派對》遊戲內參加街機派對中的狼人派對模式，不論你在這個模式中擔任的是狼王、狼人、腸腸還是獵魔腸，只要累積足夠傷害，就能贏得活動限定裝扮：虎虎生威套裝系列，穿上這套裝扮走在路上不只走路帶風，路人香腸看到你都會羨慕地口水直流！

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活動四：蒼海一聲笑，滔滔戰艦到

喜歡經典生存模式的玩家有福了，現在只要在活動期間內，遊玩經典派對模式，不論是生存排名進到前10，或是遊戲存活15分鐘並達到一定局數，就可以獲得酷勁與帥氣兼具的戰艦指揮官套裝，從此朋友就沒辦法再嘲笑你只是個鍵盤指揮官了！

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活動五：乖乖打卡累積登入送，福利不送心會痛

活動期間內，玩家們只要累積登入滿6天，就可以直接獲得大量獎勵，不論是百顆糖果、季票勳章、繽紛補給箱鑰匙、彩虹補給箱，亦或是季票勳章加成的友友卡都能輕鬆獲得，這麼好康的事情真的是打了十條香腸也換不到！

恐懼源自於火力不足，香腸派對讓你勇氣十足！

《香腸派對》身為一款休閒與硬核兼具的生存射擊遊戲，FPS玩家最在意的槍械種類的上是一定不會讓大家失望的，無論是遠近都好用的突擊步槍：AK-12、M16A4、QBZ、AUG、Groza、SCAR-L、M416、AKM；遠距離射擊精準的狙擊槍：M24、AWM、Kar98，單發攻擊威力強大的射手步槍：蓄能炮、SLR、Mini14、VSS、SKS、MK14；機動性高又容易操控的衝鋒槍：P90、Kriss Vector、UZI、TommyGun、UMP；近距離火力十足的霰彈槍：KSG、S12K、S686、S1897；續航力火力都威猛無比的機槍：能量加速機槍、M249、DP-28、加特林；亦或是獨特又稀有的特殊武器：能量炙炙炮、爆炸弓、RPG火箭發射器、能量粒子炮等各種現實、科幻中都會出現的武器，一定能滿足各位射擊玩家們的幻想與需求！各位香腸迷們，還需要猶豫嗎？現在馬上打開你的手機，下載《香腸派對》，盡情狂歡射翻全世界，享受專屬於你的最狂搞事派對吧！