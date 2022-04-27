電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版—《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》日前開拍，沒想到片中演員楊銘威、王少偉接連確診，原本劇組停拍1週，如今又傳出導演鄧安寧確診，屬於無症狀患者，劇組也證實，並發佈聲明表示將延後開拍。

劇組表示：「鄧導演昨天PCR確診後，劇組目前會延拍至導演出關，多少對拍攝進度有一些影響，原本停拍一週，導演確診後會多延幾天，導演和演員們目前皆無症狀，會在他們平安出關後追上拍攝進度，感謝各界關心」。