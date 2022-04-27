導演鄧安寧確診 《我的婆婆》 電影版再延後開拍 17:002022/04/27 中時 孫伊萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄧安寧導演（左六）確診。（群之噰傳播股份有限公司、伯樂影業股份有限公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版—《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》日前開拍，沒想到片中演員楊銘威、王少偉接連確診，原本劇組停拍1週，如今又傳出導演鄧安寧確診，屬於無症狀患者，劇組也證實，並發佈聲明表示將延後開拍。 劇組表示：「鄧導演昨天PCR確診後，劇組目前會延拍至導演出關，多少對拍攝進度有一些影響，原本停拍一週，導演確診後會多延幾天，導演和演員們目前皆無症狀，會在他們平安出關後追上拍攝進度，感謝各界關心」。 柯P「北市若有必要會軟性封城」 兩派網友戰翻 本土選秀節目《原子少年》爆確診 43名選手與工作人員染疫 #導演 #劇組 #確診 #我的婆婆 #鄧安寧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提軟封城引議 柯文哲曝確診數增多將不公布足跡、縮小疫調 14:572022/04/27 生活 沈富雄曝和陳時中對話30分鐘「浪費時間」 網一聽暴動了 08:162022/04/27 政治 移民署長鐘景琨突在辦公室暈倒 送長庚醫院急救意識清楚 16:052022/04/27 社會 澎湖校園淪陷 兩兄妹確診澎南國中停課7日 10:242022/04/27 生活 傳高雄暴增逾300例 議會總質詢到一半陳其邁突告假 10:352022/04/27 生活 傳司機確診 ！ 基隆公車處處長證實：快篩陰才可值勤 13:402022/04/27 生活 美副總統賀錦麗確診 近日未與拜登密切接觸 03:342022/04/27 國際 桃園4市議員確診 錄影質詢照領出席、膳食費 14:422022/04/27 政治 宜蘭縣新增135人確診 疫苗快打站再開設 16:172022/04/27 生活 統測考生被通知確診 教育部：立即不得應試 10:362022/04/27 生活 教育部拍板 大學輕症、隔離可返家照護 第8天到校 04:102022/04/27 生活新聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。