衛生局估算，台南總人口數185萬5449人，以15％人口確診計算，約有27萬8317人確診。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

全台確診人數攀升，台南今天首度破百例，成大醫院院長沈孟儒說，由於有國外經驗參考，台灣這次疫情預測也將很準確。衛生局指出，台南這波疫情預估將有28萬人確診，中重症約1279人、死亡人數約139人。截至目前，台南都沒有中重症個案，染疫者以無症狀、輕症居多。

沈孟儒說，疫情至今已3年了，全世界都有明確感染比例，因此，這次疫情預測會相當準確，台灣跟全球疫情發展相比算比較慢，因此從國外經驗來看，不難推算台南會有多少人確診，甚至死亡，但知道數據之外，最重要的作好防疫措施，將災害減至最低，安然度過疫情。

衛生局估算，台南總人口數185萬5449人，以15％人口確診計算，約有27萬8317人確診，0.43％中症，則有約1196人，0.03％重症約為83人，0.05％死亡率約為139人。

沈孟儒說，這次能否安然度過這波疫情，決定於2個因素，第一是高齡者第3劑疫苗覆蓋率要大於85％以上，第二確切做到輕症分流。

他說，未來將有許多輕症或無症狀確診者需在家照護，希望民眾安心在家中度過確診期間。他說，衛生局會將確診個案轉給成大、奇美、安南及市醫等4家主責醫院，再下轉給其他醫療院所，24小時內，由醫師以電話、視訊問診，個管師每天掌握個案狀況，如發現確診者病況不佳，就馬上協助轉送醫院。