台北市職業籃球員球員工會近日成立，理事長楊敬敏和兩位理事林志傑、曾文鼎27日攜手召開成立記者會，楊敬敏強調，球員工會不見得是站在和資方對立的位置，反而是創造勞、資方的和諧，期許將台灣籃球產業提升到最大化。

在球員工會成立記者會上，楊敬敏成為主要發言代表，侃侃而談成立工會的理念，「成立過程中困難的是籌備過程，但職棒球員工會有給我們心理建設，我認為工會的角色不見得是和資方對立，反而是創造和諧，與資方達到平等，將籃球產業提升到最大化。」

除了自身PLG職籃球員，台北市職業籃球員球員工會未來也會努力服務T1聯盟、SBL球員，也會將觸角延伸到女籃球員，楊敬敏補充：「女籃球員方面，透過女足工會給建議，會從各角度思考女籃需求和男籃不同，透過女足工會經驗輔導，與資方方面溝通，讓他們聽見球員聲音及女籃需求。」

台北市職業籃球員球員工會成立記者會上，理事林志傑也說明理、監事成員組成，9位理事為楊敬敏、林志傑、曾文鼎、蔡文誠、吳岱豪、林宜輝、呂政儒、李德威、洪志善，3位監事為林力仁、李愷諺、施晉堯。