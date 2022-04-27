由萊爾富北一門市管理部發起，共有70家分店共同響應「送愛到北海岸」，募集了5000份御飯團，其中1000份透過新北市好日子愛心大平台轉介給新生活促進會，分送給平時在送餐的獨居長輩、身障日照和小衛星據點，有阿嬤拿到平時想吃卻又捨不得買的御飯糰，開心得說要留給孫子吃。

萊爾富北一門市管理部區經理林俊成表示，萊爾富除響應新北市幸福保衛站之外，近期發起「送愛到北海岸」，揪消費者在享用好吃的嘉義雞肉御飯糰或鹽烤豬肉御飯糰時，也能順便獻愛心。只要捐出30元，萊爾富便會提供一份做公益，共有70家分店響應，募集了5000份御飯團，其中1000份捐給新北市愛心大平台。

新生活促進會理事長蘇興李表示，非常感謝萊爾富和消費者十方大德的愛心，以及市府好日子大平台的轉介。促進會在收到1千份御飯糰後，立即由志工分送到需要關懷的案家，以及身障日照中心、小作所和課後照顧據點小衛星等。

蘇興李說，新生活促進會在三芝和石門設有關懷長者的馨窩，每日發送愛心便當300份以上，服務對象包含獨居、身障與弱勢家庭的兒少。一位住在砂石場附近的阿霞嬤，在一口氣收到雞肉和豬肉共4份御飯糰時，開心的說平時想吃卻又捨不得買，這4顆有2顆要自己享用，另2顆要留給孫子吃，讓志工聽了好感動。