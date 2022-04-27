國內疫情狂燒，目前正值高雄市議會總質詢，高雄市長陳其邁蠟燭兩頭燒，列席備詢時仍心繫防疫，心情如坐針氈。高市議會民進黨團拋出解套方法，傾向縮短質詢時間，改採書面質詢模式，但國民黨團不同意跟進，認為除了疫情外，還有很多市政需要監督。

高市議會總質詢從4月25日開始至直至5月24日，每日上午表定3為議員質詢、每人各50分鐘，但總質詢開始以來，今邁入第3天，陳其邁因必須親開防疫會議，第1天缺席、第3天臨時告假，僅第2天完整出席，但第2天，民進黨議員林富寶只花30分鐘質詢，就放陳其邁及官員「下課」。

民進黨團總召鄭光峰表示，這次總質詢前，黨團就與議員有共識，要縮短質詢時間，2人原本100分就共用，並縮短質詢時間為50分，其他可以私下建議市長，或改以書面質詢，希望隨著疫情滾動式調整。

民進黨議員康裕成則認為，市長身為疫情指揮官，守護疫情是當務之急，但又要仔細聆聽及回答議員的總質詢，市長坐在備詢台應該是如坐針氈，不過「如果議員改用書面質詢，想讓市長專心保護高雄，高雄市民是否能接受？」因此，她反對書面質詢，同意縮短時間。

不過，國民黨團總召童燕珍不認同說，「民進黨要書面質詢我沒意見，但國民黨不會跟進」，可以重新安排議程，民進黨全改為書面質詢，國民黨照原先面對面質詢模式，如此可縮短整體議程時間。至於縮短質詢時間，她直說「這是議員的權益，我也不同意」。

童燕珍表示，市政除了疫情之外，還有很多需要監督的，能體諒市長掛心疫情，但議員也有職責監督市政，不希望市長以防疫為藉口，不列席備詢，況且質詢時間只有上午，下午還有時間可以做很多事，如果市長臨時有緊要的事要處理，議會當然同意准假。