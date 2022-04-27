高速傳輸晶片設計廠譜瑞-KY(4966)今日舉辦法人說明會，單季首度大賺逾2個股本，淨利創下新高，展望第二季，譜瑞-KY預估營收增長幅度最高達1成。

儘管消費市場疲軟，但商用、電競等高階筆電需求依舊強勁，帶動高速傳輸晶片，譜瑞-KY第一季營收58.98億元，季增加9.1%、年增加35.77%，單季稅後純益16.57億元、季增加13.18%、年增加60.25%，創下歷史新高，每股稅後純益20.91元，為首度賺逾2個股本。單季毛利率47.83%，季減少0.54個百分點，年增加2.77個百分點，營業利益率30.79%，季增加0.35個百分點，年增加4.92個百分點。

展望第二季，譜瑞-KY預估單季營收落在2.12~2.32億美元，季增加1~10%，毛利率約44.5-48.5%。

另外，譜瑞-KY董事會也通過去年下半年盈餘分配，每股擬配發18.23元現金股利，預計共發出14.74億元的現金。

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