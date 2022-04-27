美國空軍周二決定，下一代預警機是波音E-7 楔尾鷹(E-7 Wedgetail AWACS)，將逐步替代服役超過40年的波音E-3C哨兵式預警機(E-3C Sentry AWACS)。其實澳洲與北約早已確定用E-7來擔任下一代預警機，美國空軍的決定有些延遲。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍新聞稿中表示，使用楔尾鷹的決定，是基於市場研究，顯示它是「唯一可以滿足美國國防部在戰術戰鬥管理、指參控制以及目標追踪各方面的所有性能，是時候更換老化 E-3預警機了。」

該新聞稿沒有說明美國空軍最終可能購買多少楔尾鷹。

美國空軍現役的E-3C哨兵預警機，是以波音707為載體進行相當大程度的改裝，最明確的特徵是頂部1具30英尺的旋轉雷達罩，其內的雷達可搜索與偵測400公里以上的空域範圍，在隨後的實戰經驗期間，E-3逐成為空中戰場指揮官，協調情報、管理與調動戰機前往最有利的空域。E-3最早的實戰由以色列締造，在第5次以阿戰爭期間，以色列空軍大敗敘利亞空軍，F-15、F-16戰機創下非常多擊墜紀錄，但是之所以能有如此成績，真正的功臣是E-3。

之後美軍在包括伊拉克和阿富汗在內的許多衝突中，E-3也成為最重要的空中指揮官，最近還監測了烏克蘭的衝突。

但是E-3平均機齡已超過43年，其機體波音707早已停產30年，因此後勤維護愈來愈困難，成本也愈來愈高。

由澳洲出資與波音合作的E-7楔尾鷹成為頭號競爭者，E-7採用波音737為基礎機體，機背安裝外號「大禮帽」的平板型多功能相控陣雷達(MESA)，它不需要旋轉，也縱向安裝也使它對氣流的影響降到最小。雷達搜索範圍擴增到600公里。

目前E-7楔尾鷹的用戶有澳洲、韓國、土耳其與英國。