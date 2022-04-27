國發會今公布3月景氣燈號，由上月的黃紅燈轉呈綠燈，景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較上月減少3分，創近16個月新低，顯示俄烏戰爭影響，全球經貿成長步調放緩，國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，景氣下行風險變大了，加上比較基期高，第2季經濟表現挑戰性大。

3月景氣燈號轉綠燈，吳明蕙表示，領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後呈連續4個月下跌，顯示景氣擴張力道趨緩；俄烏戰爭導致原物料、大宗物資上漲，供應鏈也有一定程度影響，加上中國大陸封城、國內疫情變化，未來景氣很難判斷絕對走勢。

3月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，吳明蕙指出，處於景氣燈號綠燈的上緣，景氣尚處於穩定成長狀態，對未來不確定性及風險，國發會將繼續關注其變化。

全球經貿成長步調放緩，近來影響股市及企業信心，加上部份廠商進行庫存調整、歲修等因素，3月份股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑，工業生產指數年增率亦下降，致3月景氣對策信號綜合判斷分數下滑。

惟受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求續強，且整體外需動能持續，3月出口保持強勁成長；內需部分，雖國內受新冠疫情影響，惟隨國內疫苗覆蓋率持續提高，加以國內經濟活動如常，批發、零售及餐飲業營業額仍較去年同期擴增。

展望未來，出口方面，科技創新應用持續擴展，有助提升終端需求動能；投資方面，國內半導體、綠能投資持續擴增，加以投資台灣三大方案延續推動，均有助推升國內投資動能。

不過，俄烏軍事衝突未歇，國發會指出，將加劇全球通膨壓力，恐抑制全球經貿成長力道，且供應鏈瓶頸問題未解，新冠疫情仍存，主要國家貨幣政策正常化進程，均增添未來不確定性。