南韓「DJ Soda」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，沒想到昨(26日)竟爆出，她在美國搭乘從紐約往洛杉磯的飛機時，遭機場工作人員將她趕下飛機，原因出在贊助商給的褲子上印有「不雅文字」，讓她被迫在眾目睽睽之下脫褲子，將褲子反穿後才得以放行；事後DJ Soda對此感到十分不滿，認為遭受極大的羞辱，在社群平台發文揚言抵制該航空公司，她此舉也獲得了多數網友的聲援。

DJ Soda在推特用英文及韓文發文控訴，當她上了飛機坐在商務艙座位，喝著迎賓飲品等待飛機起飛之時，突然被航空公司工作人員趕下飛機，甚至在還沒有說明任何理由時，就將她的行李全都拿出去，等到她人被逼退到飛機入口前時，才被告知「妳的褲子令人不悅」，原來她身上的運動褲印有「FXXX YOU」的髒話，要她改搭下一班航班；無論DJ Soda怎麼求情，對方就是不肯讓步，就連主動表示要換褲子也被拒絕。

I GOT KICKED OFF FROM @AmericanAir flight and they harassed me to take off my sponsored @RIPNDIP 'F**K YOU' sweatpants in front of people to board again. pic.twitter.com/YU0TrhZjry — djsoda (@dj_soda_) April 26, 2022

但當天在洛杉磯有場很重要的會議，她必須搭上那一班飛機，在萬般不得已的情況下，她只能當眾脫下褲子；DJ Soda透露，當時她只有穿這件褲子，等於脫掉後裡面什麼都沒穿，半裸站著，但工作人員依然拒絕讓她登機，甚至嘲諷說：「妳可以更早脫褲子的」，經過協調後，她最終得以用反穿褲子的方式上機。但這段旅程讓她蒙上陰影，在接下來的6個小時航程中，恥辱和恐懼感讓她止不住顫抖。

어제 뉴욕에서 엘에이로 가는 비행기를 탔는데 출발 직전에 이유도 알려주지 않은 채 저에게 다짜고짜 짐을 다 가지고 나가라고 하더니 비행기 입구 앞에서 저의 바지가 “불쾌”하다며 다른 비행기를 타라고 했습니다.저는 간절한 마음으로 모두가 보는 입구 앞에서 바지를 벗을 수 밖에 없었어요 pic.twitter.com/BTYDiwUMPw — djsoda (@dj_soda_) April 26, 2022

DJ Soda怒喊：「在8年來的巡迴演出中，我從未經歷或受到如此不公平的對待」、「在所有人面前脫褲子也是第一次，脫褲子乞求也是第一次…」、「我不敢相信這會發生在美國，一個尊重個人自由的國家，這不應該再發生在任何人身上，我將會抵制該航空公司」。贊助商也轉發DJ Soda的推文，並使用比中指的表情符號；多數網民認為，先不論穿髒話褲適當與否，但航空公司要求當眾人面脫褲的處理方式確實不恰當。

而針對上述指控，航空公司僅透過推特帳號回覆：「對我們而言，讓每位客戶在每次飛行時，感到賓至如歸並覺得受到重視，是我們所在乎的」，並希望DJ Soda能提供訂位資料及聯絡方式給他們。