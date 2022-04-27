中共黨媒《人民日報》評論微信公號「人民銳見」欄目27 日傍晚發表評論指出，大陸國務院物流保通保暢工作領導小組日前再次召開總指揮（全體）會議，要求全力統籌好疫情防控、保通保暢、安全生產等工作，千方百計促進產業鏈供應鏈穩定，努力實現「民生托底、貨運暢通、產業循環」，為維護人民群眾正常生產生活秩序和經濟社會持續穩定運行提供堅強有力保障。

人民銳見稱，客觀而言，交通運輸行業流動性大、接觸面廣，是疫情跨區傳播的一個風險點。但要看到，疫情防控也是物資保障戰、資源運動戰。物流是助力疫情防控、保障正常生活、促進產業鏈供應鏈穩定的關鍵環節。尤其是公路交通承擔著全社會70％以上的貨運量和客運量，是支撐經濟社會發展的「大動脈」。

此前，由於部分高速公路「主動脈」中斷，以及不同地方交通物流等管控標準不一、政策不透明等原因，物流變慢、民生物資短缺、產業供應鏈告急等在一些地方不同程度存在，正常生產生活受到干擾。

如何在防止疫情通過交通環節傳播擴散的同時，保障物流供應鏈暢通，以更準措施、更高效率、更小代價取得更好防控成效，是當下必須回答且必須答好的現實考題。

文章表示，為此，大陸國務院聯防聯控機制此前專門印發通知，要求切實做好貨運物流保通保暢工作。連日來，各地區、各部門全力做好道路保通保暢工作，避免生活、生產物資「困」在路上，目前已初見成效。資料顯示，截至4月23日，全國各省區市關閉收費站較半月前下降了98.38％，關停服務區數下降了92.58％，大陸全國幹線公路大動脈基本打通，運力運量指標持續向好，上海等重點地區物流保通保暢逐漸好轉。

評論稱，保物流就是保防疫，保供應就是保民生。確保應急物資和基本民生物資不斷檔，是疫情防控的基本要求。各地保障物資供應還應緊抓配送「最後一公里」「最後一百米」，充分調動協調人力、運力，打通堵點卡點，確保物資按時保質保量發放到位。

物流是經濟的血脈，保物流也是保經濟。戰疫不誤農時，防控不誤生產，堅持疫情防控和經濟社會發展兩手抓，才能將疫情對經濟社會發展的影響降到最低。

人民銳見強調，疫情防控，不是一道「單選題」。將防控疫情和保障人民群眾正常生活、確保經濟社會平穩運行一體考慮，充分認識做好物流保通保暢工作的極端重要性，該落實落實，該糾偏糾偏，加強自查自糾、完善應急預案，從嚴從實從緊做好交通疫情防控和保通保暢各項工作，更好助力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。