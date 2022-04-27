確診者足跡頻傳，市公所到各市場進行預防性消毒。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所清潔隊長吳慶展（左）向市長魏嘉賢說明各市場清消範圍。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮疫情持續拉升，今天（27日）新增237人確診，其中吉安鄉黃昏市場疫情延伸18人染疫（累積確診人數149人），在臨近市區多個市場今也確認有人確診，花蓮市公所再度針對各傳統市場執行預防性大清消，尤其市八市場外圍傳出流動攤販確診的道路更是加強消毒。

繼昨天前往中華市場清消之後（今天新增延伸1人），清潔隊今天派消毒車及3名人員執行中山市場（市八）、重慶市場及復興市場的預防性清消工作，其中，中山市場自治會主委陳宗裕澄清外界誤以為市場攤商確診，真正確診的地點在外圍的流動攤販。

市長魏嘉賢說，今天特別針對傳統市場執行預防性清消，感謝隊員連日來的辛勞。中華市場日前傳出有攤商因為在黃昏市場營業而遭確診，市公所接獲訊息後立即與中華市場自治會主委協商，在第一時間依據中央疫情指揮中心的規定，通知攤商休市並由清潔隊派員清消，攤商也在昨天自行健康管理及快篩，在確認無確診疑慮後已在今天恢復營業，請消費者繼續支持。

魏嘉賢說，中央疫情指揮中心對於新冠疫情因應作法一直在滾動式檢討及調整，隨著單日確診人數每日創新高的情況來看，造成不少人憂心忡忡。他也籲請大家不要過度恐慌，不過提醒，家中幼兒還沒有施打疫苗，萬一不幸感染，恐會造成小朋友身體不適以及家人的不安，因此防疫措施不能少，並且盡量不要出入大型活動場合，避免有感染的機率。

縣府公布：花蓮今新增237例，國軍總醫院傳播鏈4人，玉里榮民醫院傳播鏈2人，花蓮慈濟醫院傳播鏈2人，門諾醫院傳播鏈1人，部立花蓮醫院傳播鏈6人，營區傳播鏈延伸2人外，縣市婚宴群聚傳播鏈延伸14人，黃昏市場傳播鏈延伸18人，中華市場傳播鏈延伸1人，社區感染133人，另外48人仍在疫調中，還有6人與外縣市確診者接觸而染疫。