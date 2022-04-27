清景麟教育基金會基今率志工前往到全校僅有15位學生的甲仙區寶隆國小，舉辦韓國文化體驗活動。（柯宗緯翻攝）

清景麟教育基金會今（27）日率領志工團隊，到全校僅有15位學生的甲仙區寶隆國小進行國際交流活動，邀請到熟悉韓國文化的韓國媳婦與交換學生擔任志工大使，不僅介紹韓國文化，還可品嚐韓國料理、韓服體驗以及手作椪糖，讓偏鄉學童彷彿一秒到韓國，充分體驗別有風味的異國文化。

今天是繼德國藝術家到那瑪夏民權國小駐村交流、日本音樂老師到六龜國小教日本太鼓與京都的音樂文化之後，第三度舉行國際交流活動。因為疫情的關係，外籍人士無法來台，基金會今特別舉辦韓國文化體驗活動，韓國媳婦帶著清景麟志工親手準備了韓國炸雞、韓式煎餅、韓國伴冬粉與柚子茶等韓式料理。

曾到韓國漢陽大學當過交換學生，從事韓語翻譯、口譯工作的志工則負責介紹韓國的文化特色，基金會更用心地準備了韓服，讓學童玩起角色扮演，穿著韓服與志工老師說句「안녕하세요」、學唱「木槿花開了」，彷彿一秒到韓國，同儕間彼此嬉鬧逗玩歡笑聲不斷。而靈感來自於韓國超高人氣影集「魷魚遊戲」的手作椪糖活動，則是讓學生們大呼原來作椪糖不是那麼容易！

清景麟教育基金會自2017年創辦以來，一直思考如何跳脫金錢援助的框架，創造更多元的關懷教育，透過從課程或是日常生活引進截然不同的體驗，目的是希望透過不同國家的專業職人，分享自身的經歷，設計孩童熱愛的體驗，從小培養跨文化的思維，認識更寬廣的世界。