在諸多利空襲擊下，包括隔夜美股大跌，全球景氣趨緩，以及中國大陸抗疫封鎖，企業營運恐受影響等，日股27日走低，日經甚至收在兩周新低，跌313.48點或1.17%，收26,386.63點。同時，東證也跌17.75點或0.94%，收1,860.76點。

摩根大通資產管理認為，在日企邁入超級財報周之前，中國大陸抗疫封鎖以及能源燃料成本大漲，都會讓日企獲利前景變得更加地不確定。

發那科大跌5.72%，是拖累日經指數走低主因，因這家機器人手臂製造商，年營利未達預期。

龜甲萬暴跌12.63%，因這家醬料大廠因成本大增故未做財測。同時，半導體業者東京威力科創也跌1.49%。

在日相岸田文雄，積極推懭核電使用很重要之後，東京電力紅翻黑收跌1.32%。

繼日本羅森超商(Lawson)以及當地麥當勞等，一些日企在原物料，還有運輸成本大漲，以及日圓匯率大貶之下宣布漲價後，朝日啤酒(Asahi Breweries)也將加入起價行列，14多年以來首次調整罐裝啤酒價格，朝日股價收漲4.29%。

同時，麒麟啤酒漲2.73%，札幌啤酒更是大漲7.44%。