最近疫情升溫，行政院顧問鄭宏輝認為執政黨應以防疫工作作為優先考量、並保持選戰節奏的高度彈性。針對民進黨新竹市改為徵召選區，鄭宏輝表示，尊重並支持黨內決議，也會全力爭取徵召提名，團結勝選、為民進黨守住新竹市。

鄭宏輝今（27）日在臉書指出，今天中執會中他在蔡英文總統面前宣布參選新竹市長、爭取徵召提名，謝謝蔡英文總統給予他的勉勵與肯定，也肯定他未來也是徵召人選，他會全力以赴爭取徵召提名！

鄭宏輝也向黨內夥伴們報告，關於2020立委選舉他被造謠抹黑攻擊，當時輕忽了造謠抹黑的效應、策略錯誤、網路能量也不足，被貼上負面標籤。上週鄭宏輝拜訪中研院翁啟惠前院長，針對遭受的造謠抹黑攻擊，翁院長感同身受表示「被抹黑的人更應該堅持到底、不可以放棄！」鼓勵他要站出來捍衛自身清白。

面對選舉攻防，鄭宏輝說他接下來會採取「積極澄清 主動出擊」「直球對決」的態度，真理越辯越明，面對造謠抹黑，也會硬起來強力反擊。

鄭宏輝也在會中強調，多次民調顯示，無論是黨內互比、或面對現任各黨派立委對手，他的民調都是第一。民調方式是最真實、也直接反應民意，謝謝新竹市民的支持，他也有自信是「市民期待」「最強」「會贏」的候選人，2022為民進黨守住新竹市！